Необычный оператор: в Австралии морских львов отправили снимать дно (видео)

Морские львы относятся к исчезающим видам

Австралийские ученые смогли исследовать подводные локации обитания морских львов не нанесены на карту благодаря самим морским львам. Они использовали их в качестве видеооператоров.

Ученые надели камеры на взрослых самок морских львов. Маленькие камеры прикрепили к неопрену, а затем к меху. Вес камеры составлял менее 1% веса львицы и не мешал движению животных. Когда самки вернулись, чтобы кормить детенышей, камеры сняли.

Ученые использовали спутниковые GPS-регистраторы для морских львов и могли отслеживать их расположение в режиме реального времени. Используя видеоданные, снятые морскими львами, исследователи определили шесть местообитаний, охватывающих 5000 квадратных километров морского дна на юге Австралии.

Эти данные могут не только помочь предоставить важную информацию для защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения, но также могут быть использованы для исследования других представляющих интерес морских видов. В общей сложности львицы сняли почти 90 часов видео.

Морские львы – это исчезающий вид, популяция которого сократилась более чем на 60% за последние 40 лет.

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