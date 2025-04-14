Зеленський хоче ракет, а Путін теж винен у війні: що заявив Трамп, поки чекає "хороших пропозицій"

Заяви Трампа змінюються дуже швидко

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом очікує надходження нових ініціатив, які можуть допомогти завершити війну між Росією та Україною. Він зазначив, що "дуже хороші пропозиції" вже готуються та закликав якомога швидше зупинити кровопролиття.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Сальвадору, коментуючи також прохання Володимира Зеленського про закупівлю 10 систем ППО Patriot на суму $15 мільярдів. Трамп заявив, що не варто починати війну з сильнішим супротивником, сподіваючись лише на зовнішню допомогу: "Коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Ви не починаєте війну, а потім сподіваєтеся, що вам дадуть ракети".

Пізніше в Білому домі Трамп виступив із ще жорсткішою заявою, вперше чітко визнавши, що саме Володимир Путін є головним винуватцем війни: "Мільйони людей загинули через трьох людей. Я би сказав – троє. Путін — номер один. Але також Байден, який не мав уявлення, що робить, і Зеленський. Це війна Байдена, а я намагаюся її зупинити".

Він порівняв ситуацію в Україні з Громадянською війною в США, заявивши: "Це поле смерті. Я дивлюсь на супутникові знімки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп продовжує наполягати, що саме адміністрація Джо Байдена відповідальна за початок повномасштабної війни в Україні. Водночас, за словами Трампа, він особисто "не має до неї жодного стосунку", однак прагне зупинити бойові дії якомога швидше.