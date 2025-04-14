Сегодня это буквально центр столицы: как возникла Новое Строение в Киеве и чем этот район особенный

Строительство Новой Печерской крепости в 1830-х годах повлекло за собой массовое переселение киевлян и рождение нового района – Нового Строения

У 30-х роках XIX століття Київ переживав період активного розширення та розвитку. Одним із ключових факторів цього процесу стало затвердження плану будівництва Нової Печерської фортеці у 1830 році.

Ця подія стала каталізатором масового переселення мешканців з Печерська до нових районів міста. Зокрема до так званої Либідської дільниці, яку згодом назвали Новою Забудовою.

Історія Нової Забудови

Під час будівництва фортеці знесли понад 1180 будинків, а мешканців переселили до долини річки Либідь. Вони отримали грошову компенсацію на загальну суму 270 тисяч карбованців. Ця територія швидко стала привабливою для інвесторів, оскільки тут прокладалися нові вулиці та розширювалася інфраструктура.

Простими словами, Нова Забудова виникла як відповідь на потребу у житлі для сотень мешканців, яких примусово переселили з Печерська через будівництво фортеці. Цей район став одним із найбільших центрів переселення, де люди з різних соціальних верств знайшли новий дім. Головними вулицями району стали сучасні Антоновича, Саксаганського, Велика Васильківська, Жилянська та бульвар Тараса Шевченка.

Зокрема, піщаний шлях, проторений у напрямку Василькова, став Великою Васильківською вулицею, а друга центральна вісь району стала вулицею Жандармською (нинішня Саксаганського), яку перетинала вулиця Ковальська (тепер Антоновича) з численними ковальськими майстернями

Розвиток району

Наприкінці XIX – на початку XX століття Нова Забудова пережила активну фазу забудови. Там зводили технічно прості будівлі майже без декоративних елементів. Ця архітектура була характерною для того часу і була обумовлена низькими цінами на землю та оренду житла в цьому районі. Нова Забудова стала привабливим місцем для представників української інтелігенції та митців, серед яких були родини Косачів, Лисенків та Саксаганських.

У 1870 році почав працювати Київський залізничний вокзал, що ще більше підняло привабливість району для інвесторів. Вулиця Жандармська (сьогодні Саксаганського) стала зручним шляхом до Хрещатика, а прокладена у 1897 році трамвайна лінія перетворила район на справжній торгівельний центр.

Сучасність

Сьогодні Нова Забудова — це жвавий центральний район Києва з активним будівництвом офісів та елітного житла. Однак цей розвиток відбувається шляхом знищення історичної забудови.

Стару забудову можна побачити лише на окремих вулицях, таких як Басейна та Рогнідинська. До слова, багато історичних будівель району було зруйновано ще в 1930-1960 роках, серед них Благовіщенська, Троїцька, Либідсько-Володимирська церкви та інші.

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