На Сонці продовжують спалахувати плями: коли прогнозується нова магнітна буря

Вчені мають різні прогнози

На Землі продовжує вирувати магнітна буря. Однак на Сонці відбувся ще один сильний спалах, після чого у космос вилетів викид корональної маси (СМЕ). Він може спричинити геомагнітний шторм вже найближчими днями.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, вчорашній сонячний спалах класу X1 від плями AR3784 кинув слабкий CME прямо на Землю. А модель Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) передбачає, що СМЕ торкнеться магнітного поля Землі 18 серпня.

Водночас згідно з даними моделі Обсерваторії сонячної динаміки NASA, викид корональної маси має прилетіти 17 серпня.

У будь-якому випадку вплив CME може спричинити незначну геомагнітну бурю класу G1.

Магнітні бурі на Землі 15-18 серпня

До кінця тижня, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, прогнозується лише одноденний магнітний шторм 5 балів.

Наразі, 15 серпня, на Землі тримається високий шторм 5 балів. Після того, з 16 по 18 серпня, очікується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на наступному тижні. У деяких регіонах України очікується 41-градусна спека.