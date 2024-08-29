На Сонці продовжуються спалахи: чи призведуть вони до магнітних бур цими днями

Є оновлений графік коливань

На Сонці відбулось п'ять спалахів різної потужності. Вчені кажуть, що вони майже не вплинуть на нашу планету. Однак інші впевнені, що Земля в лапах сильної магнітної бурі.

Згідно з даними ресурсу Meteoprog, упродовж останньої доби на світилі відбулось чотири спалахи класу С та один спалах класу М. Ці вибухи майже не впливають на геомагнітну погоду на Землі.

Водночас спалах М 1,1 може стати причиною невеликого рівня радіозатемнення та сонячного радіаційного шторму.

За прогнозом астросиноптиків, ймовірність малого та великого геомагнітного шторму протягом 29 серпня складає 1%.

Тим часом на світилі росте аж 70 плям.

Магнітні бурі на Землі протягом 29 серпня-1 вересня

Згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми", що було оприлюднено у ресурсі Meteoagent, протягом останніх днів серпня та перших днів вересня очікується сильна 5-бальна магнітна буря 29 серпня.

Вже з 30 серпня по 1 вересня не прогнозується будь-яких коливань вище 2-3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода в Україні в останні дні літа.