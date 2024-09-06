Прозора шкіра — більше не фантастика. Вчені відтестували на мишах спеціальний розчин (фото)

Речовина, використана у розчині, є в чіпсах та цукерках

Прориви стаються не тільки у медичних експериментах. Дослідники з США зробили шкіру на черепах і черевах живих мишей прозорою, застосувавши до цих ділянок суміш води та звичайного жовтого харчового барвника під назвою тартразин.

Роботу опублікували у Science. Провідним автором є доктор Зіхао Оу. Процес прозорості заснований на законах фізики та є оборотним. "Для тих, хто розуміє фундаментальну фізику, що стоїть за цим, це має сенс; але якщо ви з ним не знайомі, це схоже на магічний трюк", — каже Оу про своє дослідження.

Дослідники втирали воду та розчин барвника в шкіру черепа та живота тварин. Після того, як барвник повністю всмоктувався у шкіру, шкіра ставала прозорою. Процес є оборотним — потрібно змити залишки барвника. Барвник, який потрапив у шкіру виводиться із сечею.

Живіт миші став прозорим

Жива шкіра є розсіювальним середовищем. Барвник поглинає більшість світла, особливо синього та ультрафіолетового. Молекули барвника, змішані з водою, зменшують ступінь розсіювання світла в тканинах шкіри, подібно до розсіювання туману.

Через прозору шкіру черепа дослідники бачили кровоносні судини на поверхні мозку. У черевній порожнині було видно внутрішні органи та перистальтику, скорочення м’язів, які переміщують вміст через травний тракт.

Дослідники ще не випробували процес на людях, чия шкіра приблизно в 10 разів товща, ніж у миші. Дослідники подали заявку на патент на технологію.

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