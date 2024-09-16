Екологи б'ють на сполох: мор риби накрив ще одну область України (фото)

Загинуло понад 3 тисячі екземплярів

В Україні на Вінниччині зафіксовано масову загибель риби. Мор виявили на Ладижинському водосховищі на річці Південний Буг, в межах дачного масиву "Заріччя" Гайсинського району.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області. Зазначається, що обставини інциденту встановлюються.

Під час обстеження місця загибелі риби було виявлено понад 3 000 дохлих екземплярів, середня вага яких приблизно 20 г.

Зокрема:

судак — 2000,

лящ – 230,

окунь – 570,

плітка 130,

бичок – 75.

Тобто з огляду на фото та вагу риби, можна дійти висновку, що в основному загинув молодняк. Водночас рівень кисню в воді на Ладижинському водосховищі у межах норми.

"Працівники Інспекції здійснили відбір проб води в місці загибелі риби, та провели моніторинг рівня розчинного кисню, який у відібраних пробах знаходився в межах від 4.7 мгО/дм³ до 7.08 мгО/дм³ при нормі не менше 4 мгО/дм", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що відбір проб відбувався головними спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Дмитром Лісовим та Іваном Стадніком, в присутності працівників відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" та поліції.

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