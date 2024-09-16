Екологи б'ють на сполох: мор риби накрив ще одну область України (фото)
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Загинуло понад 3 тисячі екземплярів
В Україні на Вінниччині зафіксовано масову загибель риби. Мор виявили на Ладижинському водосховищі на річці Південний Буг, в межах дачного масиву "Заріччя" Гайсинського району.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області. Зазначається, що обставини інциденту встановлюються.
Під час обстеження місця загибелі риби було виявлено понад 3 000 дохлих екземплярів, середня вага яких приблизно 20 г.
Зокрема:
- судак — 2000,
- лящ – 230,
- окунь – 570,
- плітка 130,
- бичок – 75.
Тобто з огляду на фото та вагу риби, можна дійти висновку, що в основному загинув молодняк. Водночас рівень кисню в воді на Ладижинському водосховищі у межах норми.
"Працівники Інспекції здійснили відбір проб води в місці загибелі риби, та провели моніторинг рівня розчинного кисню, який у відібраних пробах знаходився в межах від 4.7 мгО/дм³ до 7.08 мгО/дм³ при нормі не менше 4 мгО/дм", — йдеться у повідомлені.
Зазначається, що відбір проб відбувався головними спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Дмитром Лісовим та Іваном Стадніком, в присутності працівників відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" та поліції.
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