Найгірше попереду: у Європі готуються до посилення повені (відео)

Зміни клімату зроблять подібні зливи в Європі частішими

У центральній та східній Європі випала велика кількість опадів, через що у багатьох містах спостерігаються повені. Вже відомо, що це забрало життя щонайменше 16 людей.

Про це пише The Guardian. Зазначається, що влада Чехії, Польщі та Австрії попередила, що попри помітні збитки від негоди, найгірше може бути ще попереду.

Дісталося також Угорщині, Румунії та Словаччині. Екстремальні зливи пов’язані з приходом шторму Борис, який приніс у регіон найсильнішу повінь за останні двадцять років. Його влада на місцях вже не соромиться називати "катастрофою епічних масштабів".

Повенева вода прорвала греблі, затопила вулиці та залишила деякі міста без електрики. У Лілієнфельді, одному з районів Австрії, вода прорвала 12 гребель, через що він виявився відрізаним від навколишнього світу без електрики та води.

Синоптики зазначають, що екстремальні зливи в Європі стають частіше явищем через зміни клімату. Тепле повітря може утримувати більше водяної пари, а це означає, що при подальшому підвищенні температури повітря подібні картини повторюватимуться і в майбутньому. Втім, страждає від змін клімату не лише Європа, а й інші континенти.

Варто зазначити, що відлуння шторму досягли й України, через що повінь сталася в Одесі. Декілька вулиць при цьому довелося перекрити.