В Іспанії знайшли мертвим 13-річного українця, який зник безвісти: що показав розтин (фото)

Підлітка було знайдено мертвим через добу після зникнення

В Іспанії виявили бездиханне тіло 13-річного українця. Хлопчик пропав напередодні.

Про це повідомляє el Diario, посилаючись на дані місцевих правоохоронців. За їхньою інформацією, хлопець зник 23 березня. Того дня він вийшов із дому без документів, грошей та ключів. Його рідні заявили про зникнення на ранок 24 березня, а того ж дня його знайшли мертвим у парку у центрі міста Бадахос.

Повідомляється, що загиблий український підліток приїхав до Іспанії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і з того часу жив з матір’ю в Бадахосі. За інформацією 20minutos, розтин показав, що смерть підлітка настала внаслідок падіння з висоти. Слідство поки що не виявило жодних доказів причетності третіх осіб до інциденту.

"У зв’язку з цим початкове розслідування поліції вже передбачало, що хлопчик українського походження зістрибнув зі стіни об’єкту культурної спадщини", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Празі заарештували 36-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-ї річної Валерії у Німеччині.