Наступні дні будуть визначальними щодо ціни домовленостей з Росією, - Жовква

Російська делегація виявилась абсолютно не готовою навіть до перемир'я у двох сферах

В Ер-Ріяді завершились переговори, де обговорювалися питання часткового припинення вогню на морі та в повітрі, а також інші питання. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розповів про деталі та позицію України.

Переговори продовжили конструктивну атмосферу зустрічі в Джидді 11 березня. Україна підтримала пропозицію США про всеосяжне перемир'я. Про це Ігор Жовква, який був безпосереднім учасником переговорів з боку України, сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

"Ми готові були говорити про це, і говорили про це, власне, з американською делегацією в Ер-Ріяді. Координація та конструктивні відносини між Україною і Сполученими Штатами ще більше зросли", – зазначив Жовква.

Ключові моменти переговорів

Є принципова неготовність російської сторони до перемир'я. Як підкреслив Жовква, "російська делегація виявилась абсолютно не готовою навіть до перемир'я у двох сферах".

З боку російської сторони простежуються маніпуляції з інтерпретацією домовленостей. "Росія завжди спотворює реальність і прагне переписати результати переговорів. І мені здається, це вже починає розуміти американська сторона", – наголосив заступник керівника Офісу Президента. Він додав, що російська сторона оприлюднила власне розуміння домовленостей, яке "абсолютно відрізняється і від американського, і від нашого".

"Але головне, щоб за всіма процесами стояли Сполучені Штати Америки. Вони мають бути гарантами виконання усіх домовленостей – і тих, які були досягнені в Ер-Ріяді, і тих, які будуть досягнуті на наступних етапах", – зазначив Жовква.

Щодо питань захисту цивільної інфраструктури, то Україна наполягала на захисті цивільних об'єктів. "Україна наполягала на тому, щоб об'єкти цивільної інфраструктури, мається на увазі школи, лікарні, дитячі садки, зони житлової забудови також не підпадали під обстріли. Проте, ми бачимо, що РФ, навпаки, останнім часом здійснює ще більш інтенсивні обстріли наших міст, соціальних об'єктів", – розповів Жовква. Але російська сторона "взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру".

"Якщо сьогодні буде відбуватися обстріл української портової інфраструктури, або енергетичної інфраструктури, то ось вам і ціна будь-яких домовленостей із Росією", – підкреслив представник Офісу Президента.

Щодо звільнення полонених Жовква зазначив: "Для нас ключовим питанням було продовження і пришвидшення обмінів військовополоненими. Дуже важливим аспектом є й повернення українських цивільних і депортованих українських дітей".

Підсумовуючи переговори, Ігор Жовква наголосив: "Декілька наступних днів будуть визначальними. Ми маємо з вами побачити, якщо, умовно кажучи, сьогодні буде відбуватися обстріл української портової інфраструктури, або енергетичної інфраструктури, то ось вам і ціна будь-яких домовленостей із Росією".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як і навіщо Кремль планує затягувати мирні переговори. У Москві намагаються виграти час і розраховують, що США почнуть тиснути на Київ.