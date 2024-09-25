Укр

Сила магнитной бури выросла до 7 баллов: когда она завершится

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Солнце
Солнце. Фото Открытые источники

Светило влияет на погоду на Земле даже без взрывов

На нашей планете держится сильная магнитная буря. Астросиноптики говорят, что она, вероятно, вызвана солнечным ветром, попадающим в магнитное поле Земли.

В магнитном поле Земли есть трещины и ученые называют это явление эффектом "Рассела-Макферона". Об этом сообщает сайт исследования космической погоды Spaceweather.

"Солнечный ветер протекает через промежутки, чтобы подпитывать геомагнитные бури даже без влияния CME (Ред. СМЕ – выброс корональной массы)", – говорят исследователи.

Одни из таких геомагнитных штормов, вызвавших полярные сияния, были спровоцированы утром 25 сентября над Норвегией.

Магнитные бури на Земле в течение 25-29 сентября

Согласно графику "Предупреждения о солнечных вспышках и штормах" на сайте Meteoagent, этими днями стоит ожидать штормы 7 и 4 баллов.

В настоящее время, 25 августа, на нашей планете бушует сильная магнитная буря 7 баллов. Уже 26 августа прогнозируется средний геомагнитный шторм в 4 балла.

После того, с 27 по 29 сентября будет минимальная солнечная активность в 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет температура в регионах Украины до конца недели.

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#Прогноз #Магнитные бури #График