Сила магнитной бури выросла до 7 баллов: когда она завершится

Светило влияет на погоду на Земле даже без взрывов

На нашей планете держится сильная магнитная буря. Астросиноптики говорят, что она, вероятно, вызвана солнечным ветром, попадающим в магнитное поле Земли.

В магнитном поле Земли есть трещины и ученые называют это явление эффектом "Рассела-Макферона". Об этом сообщает сайт исследования космической погоды Spaceweather.

"Солнечный ветер протекает через промежутки, чтобы подпитывать геомагнитные бури даже без влияния CME (Ред. СМЕ – выброс корональной массы)", – говорят исследователи.

Одни из таких геомагнитных штормов, вызвавших полярные сияния, были спровоцированы утром 25 сентября над Норвегией.

Магнитные бури на Земле в течение 25-29 сентября

Согласно графику "Предупреждения о солнечных вспышках и штормах" на сайте Meteoagent, этими днями стоит ожидать штормы 7 и 4 баллов.

В настоящее время, 25 августа, на нашей планете бушует сильная магнитная буря 7 баллов. Уже 26 августа прогнозируется средний геомагнитный шторм в 4 балла.

После того, с 27 по 29 сентября будет минимальная солнечная активность в 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет температура в регионах Украины до конца недели.