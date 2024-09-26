"Морські малюки" будуть не тільки в Чорному морі, а й у Південному океані: тюленя в Антарктиці назвали на честь дрона (фото)

Тюлень поки набирає вагу

Тюленятко Веддела, що першим народилось біля станції Академік Вернадський назвали SeaBaby Світозарович. Ім'я йому обирали полярники за пропозиціями в соцмережах.

Варіант з ім'ям SeaBaby на честь українського морського дрона запропонувала Ольга Сабанська. Вона отримає шеврон експедиції. По-батькові тюленя отримало від того, хто першим виявив маля — біолога Світозара Давиденко.

Малюк SeaBaby SeaBaby поки харчується молоком матері

Ім'я в перекладі означає "морський малюк". Загалом, на розгляд в соцмережах надіслали майже 400 пропозицій імен. "Незабаром "морські малюки" будуть не тільки в Чорному морі, а й у Південному океані", — прокоментували в Національному антарктичному науковому центрі. Почитати про дрони SeaBaby можна за посиланням.

SeaBaby з мамою Тюленя SeaBaby з мамою Тюленя Веддела на ім'я SeaBaby з мамою

SeaBaby 26 вересня виповнилось 10 днів. Незабаром він почне освоювати океан, а поки — харчується маминим молоком. Самостійним він стане ше через 5-6 тижнів. Зазначимо, що ще одне тюленя Веддела народилось біля станції. На черзі — ще чотири малюки, їх мами знаходяться поруч.

Фото SeaBaby авторства Олександра Мацібури, Анни Соіної та Віталія Камінського.

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