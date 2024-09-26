"Морской малыш" будут не только в Черном море, но и в Южном океане: тюленя в Антарктике назвали в честь дрона (фото)

Тюлень пока набирает вес

Тюлененок Веддела, который первым родился возле станции Академик Вернадский, назвали SeaBaby Свитозарович. Имя ему выбирали полярники по предложениям в соцсетях.

Вариант с именем SeaBaby в честь украинского морского дрона предложила Ольга Сабанская. Она получит шеврон экспедиции. Отчество тюлень получил от того, кто первым обнаружил малыша — биолога Светозара Давиденко.

Малыш SeaBaby SeaBaby пока питается молоком матери

Имя в переводе означает "морской малыш". В общей сложности, на рассмотрение в соцсетях прислали почти 400 предложений имен. "Вскоре "морские малыши" будут не только в Черном море, но и в Южном океане", — прокомментировали в Национальном антарктическом научном центре. Почитать о дронах SeaBaby можно по ссылке.

SeaBaby с мамой Тюленок SeaBaby с мамой Тюленя Веддела по имени SeaBaby с мамой

SeaBaby 26 сентября исполнилось 10 дней. Вскоре он начнет осваивать океан, а пока питается маминым молоком. Самостоятельным он станет еще через 5-6 недель. Отметим, что еще один тюлень Веддела родился у станции. На очереди – еще четыре малыша, их мамы находятся рядом.

Фото SeaBaby авторства Александра Мацибуры, Анны Соиной и Виталия Каминского.

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