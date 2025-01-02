У відомому футбольному клубі стався спалах сифілісу

Декілька футболістів вже проходять лікування

Аргентинський журналіст Феде Флаверс заявив про кілька випадків сифілісу у "Бока Хуніорс". Хворобу виявили завдяки плановому огляду.

Відповідну заяву Флаверс опублікував у своєму мікроблозі у соцмережі Х. Він зазначив, що його інформація не є жартом, хоча він опублікував свій пост у День дурня (аналог 1 квітня в іспаномовних країнах, — Ред.)

"Скандал та занепокоєння в "Бока Хуніорс" — кілька тижнів тому вся команда, включаючи тренерський штаб, проходила плановий огляд. Результат — у трьох гравців "Боки" сифіліс. Робіть висновки.

Про всяк випадок уточню, що це не жарт на День дурня. Я не став би спекулювати на темі здоров’я”, – написав Флаверс.

У коментарі для Revista Paparazzi Феде додав, що три футболісти вже проходять лікування. Поки не зрозуміло, чи це епідемія.

Довідка: "Бока Хуніорс" — аргентинський футбольний клуб з Буенос-Айреса. Один із найпопулярніших клубів світу, 29-разовий чемпіон Аргентини, 6-разовий володар Кубка Лібертадорес.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик провалив допінг-тест на мельдоній. Ця речовина, яка була заборонена у 2016 році, популярна у РФ, проте фахівці заперечують її ефективність. Напередодні "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами. Пізніше за гравця заступилася мама. Михайлу загрожує до 4 років дискваліфікації.