У України невигідна позиція на фронті - The New York Times

Ситуація на фронті залишається важкою

Наразі нетривка позиція України на фронті ставить її у невигідне становище. При цьому російські війська активно просуваються одразу на кількох напрямках та утримують ініціативу на полі бою.

ВСУ просто необхідно найближчим часом стабілізувати ситуацію на фронті інакше Путін не розглядатиме жодних мирних ініціатив. Про це пише видання The New York Times.

За словами військовослужбовців і аналітиків, у міру того, як українські війська роздрібнюються на окремих ділянках фронту, давні проблеми в управлінні військами стають дедалі актуальнішими. При цьому російські війська утримують ініціативу на полі бою.

Саме це ставить Україну в невигідне становище і дозволяє президенту РФ Володимиру Путіну відкидати будь-які "схеми" щодо врегулювання конфлікту. Він може погодитися тільки на такий сценарій, який буде рівносильний капітуляції України.

На думку авторів видання, єдиний спосіб змусити Кремль піти на переговори — це створити важелі тиску, підвищивши вартість війни для Москви.

Але спочатку українські військові мають стабілізувати свою оборону, наполягають аналітики.

"Солдати кажуть, що замість того, щоб поповнювати і відновлювати перевірені в боях бригади на постійній основі, підкріплення з різних підрозділів підтягуються по частинах, щоб заткнути проломи в обороні. Це підірвало згуртованість і моральний дух солдатів", — пише The New York Times.

У 2024 році Росія захопила близько 1300 квадратних миль землі, що є найшвидшим просуванням з перших місяців війни, але це становить менше 1 відсотка української території. Загалом, Кремль зараз контролює значно менше території, ніж у перші місяці свого вторгнення.

У той час як російські війська прокладають руйнівний шлях через невеликі села на півдні Донбасу, вони ще не показали себе здатними на великомасштабні прориви.

"Питання в тому, чи стабілізується лінія фронту. Це зараз найголовніше", — підкреслили співрозмовники видання.

Нагадаємо, видання Financial Times опублікувало прогноз на 2025 рік, в якому також є блок про відносини Росії та України. А точніше, чи буде мир між цими країнами.

Раніше "Телеграф" розповідав й про те, що Newsweek поділився прогнозами щодо України на 2025 рік. На їхню думку, після того, як Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, його адміністрація чинитиме тиск на обидві сторони з метою пошуку компромісу.