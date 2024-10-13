SpaceX запустила космический корабль и впервые успешно вернула первую ступень (видео)

Корабль успешно приземлился туда, откуда был запущен

В воскресенье, 13 октября, компания SpaceX Илона Маска провела испытание космического корабля Starship. Впервые в истории удалось посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку после запуска — приземление произошло с помощью системы Mechazilla.

Видео опубликовано на странице компании SpaceX в соцсети "Х". Впервые удалось вернуть на Землю огромный ускоритель первой ступени ракеты. Для этого был применен уникальный метод под названием "палочки для еды" — использовались два больших металлических рычага.

Это пятое испытание ракеты Starship и первое, которое оказалось успешным.

Starship совершил суборбитальный виток вокруг Земли и приводнился в акватории Индийского океана. Видео также опубликовано в социальных сетях.

Для SpaceX это является важным достижением. Компания длительное время работала над созданием многоразовых космических кораблей. По планам Space X, систему Starship в дальнейшем собираются использовать для пилотируемых полетов на орбиту Земли, вывода спутников в космос, осуществления полетов на Луну, Марс и далекие космические объекты.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ученые выяснили, что на самом деле произошло с атмосферой Марса. По данным исследования, технически она никуда с красной планеты не делась.