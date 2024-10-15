ДНК поставила точку в деле Христофора Колумба: известно, где он похоронен и был ли на самом деле испанцем (видео)

Ученые разгадали не только секрет места захоронения Колумба, но и тайну его происхождения

Ученые давно подтвердили, что Христофор Колумб не был тем, кто первым приплыл в Америку. А пока ученые разгадали несколько загадок, связанных с самой фигурой исследователя.

Ученые подтвердили, что остатки Христофора Колумба в Испании настоящие. Тесты ДНК подтвердили, что останки, захороненные в Севильском соборе, действительно принадлежат Христофору Колумбу.

Вопросы, где именно нашел место последнего покоя Колумб, был очень дискуссионным. В течение десятилетий Испания и Доминиканская республика спорили за это право.

Тест ДНК подтвердил совпадение остатков в Испании с образцами брата и сына Колумба, однако окончательную точку задавать пока рано. Часть останков Христофора Колумба действительно могла быть перевезена в Доминиканскую республику. Исследователи призывают провести тестирование и костей, которые находятся в Доминиканской республике, чтобы окончательно закрыть этот вопрос.

Однако место захоронения Колумба – не единственная тайна, которую смогли разгадать благодаря ДНК. Испанские ученые определили, что Христофор Колумб имел еврейское происхождение. Он, скорее всего, родился в Западной Европе в городе Валенсия. Колумб мог скрывать еврейскую принадлежность и принять католицизм во избежание религиозных преследований.

Этот анализ ДНК показывает, что господствующая теория итальянского происхождения Христофора Колумба не подтверждается. В общей сложности существует более 20 противоречивых теорий относительно места его рождения. Называют еще места в Польше, Великобритании, Греце, Португалии, Венгрии и Скандинавии.

Ученые потратили на исследования более 20 лет. О результатах сообщили в телевизионном документальном фильме "ДНК Колумба: Его подлинное происхождение".

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