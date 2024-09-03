Диво природи, якому 700 млн років: де в Україні безкоштовно покупатись в унікальному смарагдовому озері (фото, відео)

Красива місцина з "диким" пляжем

В Україні чимало місць для відпочинку. Вони є як облагороджені та облаштовані, як Дружбівський кар’єр у Житомирській області, так і "дикі", як Базальтові Стовпи на Рівненщині.

Це місце — одне із 7 чудес України. Його створила сама природа, а господарська діяльність людини вже показала це диво нам. Високі скелі з чорного базальту — це магматична порода, розбита тріщинами, їм 700 мільйоні вроків. Недалеко від місця відпочинку та озера є й працюючі кар’єри, але нас цікавить той, що не діє. Його затопило, і це створило унікальне місце для відпочинку з неймовірним краєвидом і смарагдовим озером.

Колони базальту у формі багатогранників сягають 30 метрів — це як дев’ятиповерховий будинок. Влітку сюди їздять купатися, а в холодніші пори року — просто насолодитися монументалізмом природи.

camping.com.ua / Місцина має величний вигляд

Посередині кар’єру є невеликий острівець у формі серця — його називають "Острів кохання". Стовпи є не лише над озером, але і під ним. Через це сюди з’їжджаються і любителі дайвінгу — ні дні є на що подивитись.

Як облаштоване місце відпочинку

Тут немає пляжу в класичному його розумінні. До веди ведуть природні базальтові "сходи". Місця для купання — дикі та безкоштовні.

find-way.com.ua / Чудове місце для кемпінгу

Немає ні магазину, ні місця для ночівлі. Тому це ідеальний варіант, щоб приїхати сюди з наметом. Їжу та воду потрібно брати з собою.

Як доїхати до Базальтового

Навігатор — ваш друг, адже на дорозі мало вказівників. Автомобілем з Києва це займе приблизно п’ять годин через Рівне та Костопіль. З Рівного їхати трохи більше години.

Дорога з Києва займе близько 5 годин

Громадським транспортом дістатися Базальтового теж можна, але є нюанси. Найпростіша частина — потягом "Київ–Рівне" або "Київ–Ковель" чи автобусом доїхати до Рівного. Тоді автобусом до Костополя. Звідси ще 20 кілометрів тих самих "нюансів" — до сіл Базальтове або Берестовець ходять маршрутки, але дуже рідко. Тому або чекати автобус, або стопити машини. Гарним варіантом буде дочекатися у Рівному прямого автобусу до Берестовця — вони відправляються чотири рази на добу.

Загалом це чудове місце для любителів наметів та дикого відпочинку на природі. Також ми розповідали, скільки буде коштувати відгуляти "оксамитовий сезон" в Одесі.