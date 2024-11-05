Затяжна магнітна буря послабшала, але це ненадовго

На графіку є "помаранчеві" та "червоні" дні

Довготривалий геомагнітний шторм, який вирував на нашій планеті десять днів, трохи знизив свою силу. Однак астросиноптики прогнозують, що в середині тижня очікується поновлення магнітної бурі.

Як кажуть вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), незначні геомагнітні бурі класу G1 можливі 7 листопада, коли викид корональної маси (CME) буде впливати на магнітне поле Землі. CME був викинутий у космос спалахом класу M3.8 від сонячної плями AR3883, який відбувся 3 листопада.

Магнітні бурі на Землі протягом 5-10 листопада

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, який складає свій прогноз шляхом інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій, наразі, 5 листопада, нашу планету охопив 4-бальний геомагнітний шторм. Він триматиметься й у середу, 6 листопада. Але вже 7 листопада, у четвер, потужність магнітної бурі виросте до 5 балів, тобто вона буде сильною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким областям пощастить з потеплінням протягом цього тижня.