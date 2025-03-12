Що зараз відбувається в Суджі: актуальні коментарі влади та свіжа карта DeepState

Ворог чинить активний тиск зі сходу та півночі

Суджа в Курській області, де спостерігається погіршення ситуації для ЗСУ, під атакою росіян. Але повного виходу Сил оборони із населеного пункту не сталося.

Про це заявив депутат та секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. За його словами, "росіяни зайшли до певної частини", але бійці, з якими спілкувався депутат, не підтверджують, що Сили оборони повністю вийшли з міста. Там тривають бої.

"Але те, що ситуація там складна і росіяни тиснуть — це справді правда. Наше командування намагається десь стабілізувати ситуацію, а десь відновити, задіявши резерви, проте противник продовжує тиснути. У тому числі є інформація, що ворог на деяких напрямках зайшов на територію України і намагається утримувати там свої позиції, щоб перерізати", — сказав він.

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Ситуація у Суджі на карті

Інформацію про те, що повного виходу ЗСУ з Суджі не сталося, підтверджує моніторингова спільнота DeepState. Фахівці оновили свою карту, де показані райони, за які прямо зараз точаться бої. Вони позначені як сіра зона.

"Ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від росіян в центрі Суджі. Ситуація залишається важкою. Сили Оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога.", — кажуть у DeepState.

Що говорить Зеленський

За словами президента України, наші війська на території Курської області продовжують виконувати свої завдання. Водночас ворог максимально намагається тиснути на Сили оборони.

"Військове командування робить те, що має робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Нам зрозуміло, що демонструватиме російська сторона найближчими днями. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають градус на Курському напрямку. Вони робитимуть залякування. Я думаю, будуть різні. І ядерного характеру також. Треба зрозуміти, що це зрозуміла методичка дій Російської Федерації перед будь-яким форматом дипломатії", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що командувача Оперативного командування "Північ" Дмитра Красильникова звільнено з посади. Така інформація з’явилася в публічному просторі після новин про погіршення ситуації в Курській області.