Мокрий сніг, туман та ожеледь: де чекати на небезпечну погоду 5 листопада

Водіям та пішоходам слід бути обережними на дорогах

У вівторок, 5 листопада, у кількох регіонах України очікується небезпечна погода. Так, на заході нашої країни подекуди очікується туман, а у східних областях – сніг.

Обидва ці метеорологічні явища можуть супроводжуватися ожеледицею. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

"Без опадів, лише у східних областях вночі невеликий мокрий сніг. У західних областях вночі та вранці місцями туман", – йдеться у повідомленні.

Львівський обласний гідрометцентр пише про небезпечні погодні умови. Зазначається, що вночі та вранці у місті та області очікується ожеледиця та туман видимістю в межах 200 – 500 метрів.

Тернопільські метеорологи також попередили про туман і невелику ожеледь.

"5 листопада вночі та вранці туман по видимості 200 — 500 м", — пишеться в публікації.

В обох областях оголошено жовтий рівень небезпеки.

"Вночі невеликий мокрий сніг, слабка ожеледиця, на дорогах ожеледь", – своєю чергою поінформував мешканців області Харківський регіональний гідрометцентр.

Нагадаємо, обережними слід бути як водіям, так і пішоходам. У таких умовах водіям необхідно зменшувати швидкість, дотримуватись дистанції, а також використовувати протитуманні фари.

Що стосується пішоходів, їм потрібно одягати світлий або яскравий одяг, а також використовувати світловідбиваючі елементи, щоб знизити ризик на дорозі.

Раніше ми писали, що поривчастий вітер, який кілька днів вирував в Україні, нарешті стихне. Проте у більшості областей України у вівторок, 5 листопада, ще буде холодно. Але вже з 6 листопада погода в Україні зміниться.