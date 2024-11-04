Зима почекає: в Україну повертається комфортна осіння погода

Вже з 6 листопада погода в Україні зміниться

Рвучкий вітер, який кілька днів вирував в Україні, нарешті стихне. Проте в більшості областей України у вівторок, 5 листопада, ще буде холодно.

Утім, вже з середи, 6 листопада, очікується повернення комфортної погоди "золотої осені". Про це повідомив синоптик Віталій Постригань у своєму дописі у Facebook.

Причиною сильних поривів вітру, які часом досягали небезпечних 15-22 м/с, став циклон "Nelly", який швидко переміщувався із півночі на нижню Волгу. "В його тилову частину закачується нова порція холодного повітря з акваторії Карського моря. Тому найближча доба буде холодною", — каже синоптик.

Зокрема, у вівторок вночі у центральних областях України очікується 2-4° морозу, а вдень лише 3-5° тепла.

Однак вже з 6 листопада в Україні встановиться антициклональний режим погоди, який утримуватиметься як мінімум тиждень. Внаслідок цього до центральних областей надійде атлантичне тепло зі Скандинавії.

Прогноз погоди на 5 листопада

Прогноз погоди на 6 листопада

Синоптики прогнозують малохмарну погоду, без опадів, але з можливими туманами в окремих районах. Температура вночі очікується близько 0 градусів, вдень — 7-10 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що синоптики погіршили прогноз погоди в Україні — перший сніг накриє більше областей. Мова йде про 17 областей країни, в інших буде сонячно і дощитиме.