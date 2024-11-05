Затяжная магнитная буря ослабела, но это ненадолго

На графике есть "оранжевые" и "красные" дни

Долговременный геомагнитный шторм, бушевавший на нашей планете десять дней, немного снизил свою силу. Однако астросиноптики прогнозируют, что в середине недели ожидается возобновление магнитной бури.

Как говорят ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), незначительные геомагнитные бури класса G1 возможны 7 ноября, когда выброс корональной массы (CME) будет влиять на магнитное поле Земли. CME был выброшен в космос вспышкой класса M3.8 от солнечного пятна AR3883, которая состоялась 3 ноября.

Магнитные бури на Земле в течение 5-10 ноября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, который составляет свой прогноз путем информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, 5 ноября нашу планету охватил 4-балльный геомагнитный шторм. Он будет держаться и в среду, 6 ноября. Но уже 7 ноября, в четверг, мощность магнитной бури вырастет до 5 баллов, то есть она будет сильной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким областям повезет с потеплением в течение этой недели.