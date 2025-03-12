"Ніхто з нас не вірить росіянам": Зеленський зробив низку важливих заяв щодо перемир'я між Україною та РФ (відео)

Визнавати окуповані території російськими ніхто не буде

Україна готова до режиму тиші на 30 днів у форматі, який запропонувала американська сторона під час зустрічі делегацій України та Штатів у Саудівській Аравії 11 березня. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

"Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо, що це позитивно та ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки повинні переконати Росію зробити це", — наголосив президент.

При цьому він зазначив, що українська сторона налаштована рішуче, але росіянам уже ніхто не вірить.

"Я наголошував неодноразово, ніхто з нас не вірить росіянам, ми це проходили, але грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, ми не будемо", — зазначив президент України.

Володимир Зеленський також заявив про те, що вибори обов'язково відбудуться після закінчення війни і скасування воєнного стану. "Ніхто нічого спеціально відкладати не буде", — підкреслив він.

"Телеграф" зібрав головні заяви президента України, які також були озвучені під час брифінгу.

Наші війська на Курщині продовжать виконувати завдання. "Росіяни намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити — зберігає максимум життів наших воїнів", — прокоментував ситуацію в Курській області президент;

Визнавати окуповані території російськими ніхто не буде. Люди борються, скільки вбитих, поранених. Забувати про це ніхто не буде. Це головна червона лінія;

Для мене важливо закінчити цю війну, і я хочу, щоб президент Америки це бачив;

Якщо росіяни продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, то, гадаю, будуть відповідні рішення, а якщо вони не готові — ми дуже сподіваємося, що американська сторона продемонструє саме те, про що вона говорила;

Вибори будуть після закінчення війни та скасування військового стану. Ніхто нічого спеціально відкладати не буде;

"Я не чув щодо запрошення": Зеленський на запитання про те, чи планується його новий візит до Трампа;

Я думаю, що будь-яка наша зустріч із президентом Америки має закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. Саме так ми маємо підходити до будь-яких наших зустрічей;

Тематика гарантій безпеки для України обговорювалася під час зустрічі з США у Джідді;

Про гарантії безпеки ми говоритимемо детальніше, якщо буде тиша на 30 днів;

Ми готові до рамкової угоди щодо корисних копалин;

Пункти, зазначені у спільному стейтменті після вчорашньої зустрічі США та України, — це позитивно для нас.

Треба зрозуміти, що методичка дій Росії — залякування, зокрема, ядерною зброєю. Потрібно реагувати на реальні загрози. А нашій розвідці та міністерствам потрібно оперативно реагувати на інформаційний шум. Потрібно готуватись до інформаційного тиску Росії.

Спочатку Україні треба зосередитись на тому, щоб була тиша — підготувати покроковий план закінчення війни з гарантіями безпеки;

Українська армія використовує далекобійну зброю вітчизняного виробництва. Це не демонстрація сили, це справедлива відповідь на те, що робить Росія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після завершення переговорів радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц повідомив, що Україна готова до припинення вогню і висловив сподівання, що росіяни також погодяться на це.