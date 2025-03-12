Зеленський назвав головну "червону лінію" України

Ніхто про це забувати не буде, каже глава держави

Окуповані території Росією не будуть визнавати в Україні. Володимир Зеленський каже, що це червоні лінії.

Про це глава держави заявив на брифінгу 12 березня за підсумками зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії. Журналіст запитав, чи є в Києва "червоні лінії", яких він ніколи не перетне у межах мирних перемовин, передусім щодо окупованих територій.

Зеленський відповів, що він як президент, а українці як громадяни не порушуватимуть Конституцію і захищатимуть свій суверенітет і незалежність.

"Нам дуже непросто проти такого ворога битися, це зрозуміло, але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність. Тому визнавати будь-які окуповані території російською федерацією ми не будемо. Це факт. Наші люди билися за це. Наші герої гинули, скільки поранених. Тому ніхто про це забувати не буде. І коли я кажу, що ніхто про це забувати не буде — це найголовніша червона лінія", — заявив президент.

Нагадаємо, що Сергій Лавров озвучив дивні умови для збереження Україною території в кордонах 1991 року. Глава російського МЗС наголосив, що українській владі потрібно було дотримуватися Мінських угод і стамбульської домовленості. За його словами, Україна зберегла б кордони, але без Криму і частини Донбасу

Раніше "Телеграф" писав, що Україна готова прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон після завершення переговорів у Саудівській Аравії має проінформувати російську сторону про це і дізнатися про її думку з цього приводу.