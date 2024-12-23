Солнце штормит. Когда магнитные бури пойдут на спад

Геомагнитное поле Земли успокаивается

В понедельник, 23 декабря, солнечная активность будет на достаточно высоком уровне. Однако 24 декабря она стабилизируется.

Согласно обновленным данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас 23 декабря на Земле держится высокая солнечная активность в 5 баллов. Во вторник она снизится до 3 баллов, что соответствует слабым магнитным бурям.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс. Показатель 5 и выше – мощная магнитная буря.

Как сообщает meteoprog, по прогнозам, 23 декабря геомагнитное поле будет тихим до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Напомним, магнитные бури – это выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие проявления, в результате которых энергия рассеивается от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Эта энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, путешествующие в пространстве с очень высокой скоростью. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, провоцируя геомагнитную активность.

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