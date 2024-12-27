Фейкова інвалідність, бронь та виплати. Керівник департаменту КМДА отримав підозру

Він отримав понад 200 тисяч виплат від держави

Очільнику департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) оголосили підозру, адже він незаконно оформив собі ІІ групу інвалідності. Посадовець заперечив ці звинувачення.

Про це повідомила Служба безпеки України. Ймовірніше за все йдеться про Руслана Світлого, який обіймав цю посаду, але правоохоронці офіційно не називають імені підозрюваного.

Зазначається, що у 2022 році посадовець подав до однієї із районних МСЕК у Києві підроблені медичні довідки про свій діагноз, а також фейкові "виписки із медичної карти". Вони нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.

На основі цього йому призначили другу групу інвалідності, яка не лише "гарантувала бронь" від військової служби, але й дозволяла отримувати виплати із державного бюджету.

За даними слідства, з 2022 року підозрюваний отримав приблизно майже 283 тисяч гривень пенсійних виплат.

Що каже Світлий?

За його словами, зранку 27 грудня поліція обшукала його дім у рамках справи. Проте підозрюваний відкидає звинувачення.

"Наголошую, що ніякого правопорушення у моїй історії хвороби немає: лікуюсь ще з 2014 року, вся документація наявна у медичній системі і відповідає дійсності. Я переконаний у своїй правоті і готовий захищати її у суді", — заявив він.

Водночас посадовцю повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 3 та ч. 4 ст. 358 ККУ);

шахрайство (ч. 3 ст. 190).

Йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

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