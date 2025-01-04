Новим генпрокурором України стане бригадний генерал юстиції, - ЗМІ

З 1999 року він проходив службу на різних командних посадах у бойових бригадах протиповітряної оборони

Наступним генеральним прокурором України може стати бригадний генерал юстиції Сергій Мельник із позивним "Генерал Марсель". Попередньо, президент України Володимир Зеленський міг обрати його кандидатуру, бо розуміє громадський запит на прихід до влади бойових офіцерів, які з першого дня захищали українську незалежність на лінії фронту.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на власні джерела. Зазначається, що саме генерал Мельник на початку повномасштабного вторгнення Росії керував обороною міста Харків.

Сергій Мельник Фото: facebook.com/sergn.melnik

Як відомо, наприкінці жовтня 2024 року генерального прокурора України Андрія Костіна було звільнено. Після цього почалися чутки, хто може посісти його місце. Тепер стало відомо, що головним кандидатом на посаду генпрокурора є заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник з позивним "Генерал Марсель".

"Президент Зеленський зупинився на кандидатурі Мельника, розуміючи суспільний запит на прихід до влади військових, бойових офіцерів, які з першого дня захищали українську незалежність на лінії фронту. З іншого боку, "Генерал Марсель", маючи ґрунтовний правничий бекграунд, не входить до складу закритої юридичної вертикалі, яка власне і культивувала систему отих всіх прокурорів—інвалідів—пенсіонерів. Відтак у нього високі стартові можливості провести реформу прокурорської системи", – розповіли співрозмовники видання.

Сергій Мельник служить у ЗСУ з 1994 року. У ході проходження служби він вирішив стати військовим юристом, тож Мельник отримав освітній рівень у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого та Національній академії Національної гвардії України.

Сергій Мельник у 2019 році Фото: facebook.com/sergn.melnik

З 1999 року Мельник проходив службу на різних командних посадах у бойових бригадах протиповітряної оборони, служив у районі проведення ООС. З 2021 року він був начальником Харківського гарнізону, а з вересня 2022 року – заступником командувача оперативного угрупування військ Харків. У 2022 році генерал закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

Сергій Мельник є учасником бойових дій. У березні 2022 року він отримав військове звання бригадного генерала юстиції. У травні того ж року Мельник був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Наприкінці 2022 року Мельнику хотіли надати звання "Почесний громадянин Харківської області", проте він разом з Олександром Скакуном попросив не розглядати свою кандидатуру. Замість себе вони запропонували надати ці звання іншим людям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній генеральний прокурор України Андрій Костін може отримати дипломатичну посаду. Його можуть призначити послом у Нідерландах замість чинного посла Олександра Карасевича.