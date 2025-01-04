"Усі слухаються Трампа, а не Путіна": російський чемпіон попросив допомоги у президента США

Колишній біатлоніст вважає, що Трамп допоможе Росії

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону (естафета) Дмитро Васильєв вважає, що обраний президент США Дональд Трамп поверне Росію у світовий біатлон. Трамп у листопаді 2024 року виграв президентські вибори у США.

Відповідний коментар Васильєва наводить vseprosport. Цікаво, що росіянин сподівається не на свого президента Володимира Путіна, а на новообраного лідера іншої країни.

"Все це закінчиться після закінчення СВО. Як тільки це станеться, Трамп зверху їм накаже, що робити. Це буде саме в наказовому порядку, і вони швиденько там в IBU та в інших федераціях підуть виконувати вказівки. Упевнений, що все так і станеться.

Це порушення всіх законів. Вони не мають права бути органом, що крає, це поза компетенцією виконкому IBU. Це вони вигадують від себе щось. Не має значення, які умови вони просять. Вони не мають такої компетенції розмірковувати на політичні теми й когось карати чи милувати. Це перевищення повноважень", – сказав Васильєв.

Дмитро Васильєв

У мережі лише посміялися зі слів Васильєва. Користувачі зазначили, що на радянський чемпіон чекає наказ від американського президента.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Міжнародний союз біатлоністів (IBU) знову заборонив росіянам і білорусам брати участь у міжнародних змаганнях під егідою організації. Це викликало істерику у РФ.