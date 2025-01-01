Что посмотреть на ночном небе в январе 2025: главные астрономические события

В первый месяц года будет три астрономических интересности

Хотя в январе не будет таких грандиозных астрономических явлений, как звездопад Геминиды, космосу найдется чем удивить астрономов. В начале января можно будет увидеть Венеру, Сатурн, Марс и Месяц в интересных сочетаниях.

График публикует Space.com. 3 января советуют смотреть на юго-запад в любое время после наступления темноты. Восходящий полумесяц будет 3 января, близко к Венере — она также будет освещена, и можно будет увидеть Сатурн неподалеку.

4 января после заката можно будет увидеть Сатурн, закрытый Луной. Продлится явление несколько часов после заката на юго-западе.

Луна, Венера и Сатурн соберутся вместе

13-14 января после заката полная Луна почти закроет Марс. Сам Марс будет большим и ярким, что также интересно для наблюдений, но на более часа его будет закрывать полная Луна.

Фазы луны в январе

С начала года Луна перейдет в фазу роста, вплоть до полнолуния 14 января. Следующая фаза роста Луны ожидается в конце января – с 30 числа.

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