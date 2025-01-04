Усик може зробити Кличку "подарунок", щоб повернути Володимира на ринг

Повернення Кличка на ринг може стати подією десятиліття у боксі

Легендарний український боксер Володимир Кличко може повернутись на ринг. Чутки про повернення колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями відновилися перед шоу Усик — Ф’юрі 2.

До речі, володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у гевівейті Олександр Усик може посприяти поверненню Кличка на ринг. Про це повідомляє worldboxingnews.

Річ у тім, що Володимир навіть після закінчення кар’єри мріяв побити рекорд американського супертяжа Джорджа Формана, який завоював чемпіонський пояс у віці 45 років та 360 днів. Нині Кличко 48 років, він постійно тренується та готовий прийняти виклик. Усик може допомогти співвітчизнику, звільнивши один із поясів. За інформацією джерела, Олександр може "подарувати" титул WBC, який буде розіграний у потенційному бою Доктора Стального Молота (прізвисько Володимира Кличка).

Додамо, що Усик вже "дарував" чемпіонський пояс IBF. Цей титул був розіграний у бою Джошуа — Дюбуа.

На сайті "Телеграф" можна переглянути відео найкращих моментів бою Усік — Фьюрі 2, а також повне відео поєдинку.