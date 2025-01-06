Семибальная магнитная буря до сих пор изобилует, а на Солнце происходят сильные вспышки: прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни, 6-7 января, Земля будет страдать от "красного" и "оранжевого" геомагнитного шторма

Уже больше недели на Земле держится магнитная буря, сила которой колеблется от 5 до 7 баллов. Она не завершится и в ближайшие дни. Астросиноптики также предупреждают о солнечных вспышках, которые еще не повлекли за собой выбросы корональной массы (СМЕ), но вскоре они могут возникнуть.

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 6 января, на нашей планете бушует 7-балльный геомагнитный шторм. Уже во вторник, 7 января, его сила упадет до 4 баллов, то есть до средней бури.

В течение 8-12 января не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

В то же время ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather сообщили, что на Солнце есть активное пятно AR3947. В пятницу, 3 января, оно создало несколько сильных взрывов класса М и три мощнейших вспышки класса Х.

"Каждая вспышка вызвала коротковолновое радиозатемнение на Земле. Почти на всех долготах нашей планеты наблюдалась периодическая потеря сигнала ниже 20 МГц", — подчеркнули ученые.

По их словам, значительных выбросов корональной массы (СМЕ) не появилось. Однако пятно может создать еще более сильные взрывы, ведь солнечная активность только увеличивается.

Ранее "Телеграф" писал, что в январе в Украину придет тепло. Местами предполагается до +13 градусов.