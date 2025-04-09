Злодійкуватого генерала призначили командувати загонами російських кримінальників "Шторм Z"

Клопотання про відправку генерала на передову подало керівництво однієї з частин

Екскомандувач 58-ї армії Південного військового округу ЗС РФ генерал Іван Попов командуватиме одним із штурмових загонів "Шторм Z". Відомо, що до складу цього угруповання входять переважно колишні засуджені.

Про це повідомляють росЗМІ. За інформацією джерел, кримінальне провадження проти військового вирішили зупинити після його згоди вирушити на фронт і очолити один із загонів.

Адвокат Попова Сергій Буйновський заявив російському "ТАСС", що захист разом із Міноборони РФ підготували офіційне звернення про призупинення провадження в справі та зміну запобіжного заходу. Причиною стало те, що військове командування ухвалило рішення про залучення Івана Попова до участі в бойових діях.

За інформацією російського телеграм-каналу "SHOT", клопотання про відправку генерала на передову подало керівництво однієї з частин, що бере участь у бойових діях проти України.

Що було раніше

У березні 2025 року Іван Попов звернувся до Володимира Путіна з відкритим листом, у якому просив дозволу повернутися до лав армії.

Раніше, у травні 2023-го, стало відомо про арешт російського військового. Слідство підозрювало його в розкраданні понад 1 700 тонн металопрокату, закупленого для зведення оборонних споруд в окупованій частині Запорізької області. Орієнтовна сума збитків становила понад 130 мільйонів рублів. Генерал усі звинувачення заперечував.

Попов став публічно відомим у липні того ж року після оприлюднення свого звернення, у якому він критикував командування за надмірні втрати серед російських військових і недоліки в забезпеченні. Після цього його звільнили з посади.

Що відомо про "Шторм Z"

Це система штрафних підрозділів, сформована Міністерством оборони РФ у квітні 2023 року з так званого "специфічного контингенту". Через статус ексув’язнених бійці цих формувань здебільшого не мали офіційних документів, що підтверджують належність до збройних сил.

Нагадаємо, що російське законодавство, оновлене після початку повномасштабного вторгнення в Україну, дозволяє залучати на фронт навіть тих, хто перебуває під слідством або очікує вироку. Втім, такі клопотання задовольняються вибірково.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в листопаді 2024 року Міноборони Росії призначило нових командувачів угрупованнями військ "Схід" і "Південна". Ними стали генерал-лейтенант Андрій Іванаєв та генерал-лейтенант Олександр Санчик відповідно.