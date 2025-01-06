Эволюция "убила" близнецов: почему рождение двух детей одновременно сейчас редкость

Одни из 250 родов — с многоплодной беременностью

Дети каждого поколения имеют определенные отличия. Однако миллионы лет назад у предков людей и приматов была другая особенность — они рождали почти всегда близнецов и двойняшек.

Ученые считают, что рождение близнецов было нормой для приматов около 60 миллионов лет назад. Пока же это достаточно редкое явление при естественном оплодотворении. Виновата в этом эволюция.

Современные люди преимущественно рожают только одного ребенка — достаточно большого ребенка с еще большей головой. Размер человеческого мозга и тела, связан со способностью учиться и развиваться. Для приматов и для людей, обучение в детстве имеет решающее значение. По мнению исследователей, переход от близнецов к одному ребенку был решающим для эволюции к современным человеческим младенцам с большим мозгом.

Переход от рождения большого количества близнецов к рождению одноплодных детей происходил несколько раз в линии приматов — это свидетельствует о том, что приматам было выгодно развивать только один плод за беременность. Поскольку многоплодная беременность требует от матери больше энергии, а дети рождаются меньше и часто раньше, ранние предки приматов, родивших только одного ребенка, могли иметь преимущество в выживании.

Что происходит с рождаемостью близнецов сейчас

За последние 50 лет рождаемость близнецов увеличилась на 70%. Это связано с использованием ЭКО-протоколов и рождением детей в позднем возрасте. Для женщин старше 35 лет многоплодная беременность чаще явление, чем для младших рожениц. В общей сложности на 250 родов одни — с двойняшками или близнецами. Большее количество детей за раз – чрезвычайная редкость.

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