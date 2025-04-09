Краще на дорогу не виїжджати? Що робити водіям, які вже на літній гумі

Дехто поспішив, не очікуючи, що морози повернуться

Після весняного тепла в кінці березня на початок квітня повернулася зима – більшість областей України опинилися під снігом, а дороги вкрилися льодом. Втім, деякі водії уже встигли замінити зимову гуму на літню.

У такій ситуації залишається одне — утриматися від поїздок на автомобілі з літньою гумою в період заморозків. Найкраще рішення — просто не виїжджати на дороги до потепління, адже під час ожеледиці надзвичайно високий рівень небезпеки, особливо якщо авто на літній гумі.

У таких погодних умовах літня гума не забезпечує достатнього зчеплення з дорогою, що суттєво підвищує ризик аварійних ситуацій. Якщо є можливість, краще скористатися громадським транспортом або таксі.

Для тих, хто все ж змушений керувати автомобілем, варто дотримуватися кількох важливих правил:

знизити швидкість руху;

збільшити дистанцію між автомобілями;

уникати різких маневрів та гальмувань;

особливу увагу приділяти ділянкам у тіні, де довше зберігається лід.

За прогнозами синоптиків, стабільне потепління очікується лише з 13-14 квітня, коли температура повітря вночі залишатиметься вище нуля.

Щодо сезонної заміни шин, то спеціалісти рекомендують переходити на літню гуму, коли середньодобова температура стабільно тримається вище +7 градусів. Зазвичай це відбувається в середині квітня, але погода часто вносить свої корективи, як бачимо цього року.

Раніше "Телеграф" також писав, коли переходити на літню гуму та скільки це коштує у Києві. У Києві "перевзути" автівку можна на різний гаманець.