Стануть частиною нового покоління: якими будуть діти, народжені 2025 року

Людям, які були народжені в період з 2025 року, доведеться зустрітися із серйозними викликами

Новий, 2025 рік, дасть початок життя новому поколінню — йдеться про так зване покоління Бета. Воно триватиме приблизно до 2039 року — попереднє покоління (так зване покоління Альфа) було народжене у 2010-2014 роках.

Про це повідомляє metro.co.uk. До цього існувало покоління Z, яке народилося в період з 1996 по 2010 роки та покоління Y, яке з’явилося на світ у період з 1981 по 1996 роки. Ще раніше було покоління Х, яке було народжене в період з 1965 по 1980 роки.

За даними вчених, новому поколінню людей доведеться жити у світі, який бореться з великими суспільними викликами.

Крім того, це нове покоління житиме в епоху, коли штучний інтелект повністю увійде в життя людей – від освіти та роботи до розваг та здоров’я. За них правитиме покоління X (1965-1980 роки народження), а головною загрозою стане зміни клімату.

Дослідники зазначають, що покоління Z буде змушене обмежувати час, коли їхня дитина може перебувати перед екраном.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо в СРСР змінювали дату народження.