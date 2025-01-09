Фізики наблизились до мандрівок в часі — могли подолати "парадокс дідуся"

До реального створення "машини часу" ще треба почекати

Поки одні вчені рахують скільки важить все на Землі, інші шукають способи рухатися в часі. Подорожі в часі довго вважали неможливими через "парадокс дідуся". Це логічна проблема, якщо мандрівник у часі перешкоджає існуванню свого дідуся, то як він міг з'явитися? Є й інші парадокси, що ґрунтуються на припущення, що закони термодинаміки — принципи, які регулюють тепло й енергію, — діють у часових петлях так само як у звичайних умовах.

Нове дослідження, Лоренцо Гавассіно, фізика з Університету Вандербільта (США) наголошує — в часових петлях все може підпорядковуватися іншим фізичним законам. "Закон зростання ентропії — міри безладу в системі — є єдиним фізичним законом, який розділяє минуле та майбутнє", — зазначає Гавассіно.

Якщо припустити, що на замкнутій кривій часу поведінка термодинаміки змінюється, то в часових петлях квантові флуктуації можуть зменшувати ентропію, що впливає на спогади, старіння й навіть такі події, як "смерть". Це відкриття усуває логічні суперечності, адже природа автоматично забезпечує самоузгодженість подій.

Більшість фізиків і філософів у минулому стверджували, що якщо подорожі в часі існують, природа завжди знайде спосіб запобігти суперечливим ситуаціям — цей принцип назвали "принципом самоузгодженості". Гавассіно в роботі продемонстрував, що самоузгодженість історії природним чином випливає з квантових законів. Хоча практична можливість існування часових петель залишається під сумнівом, ці дослідження відкривають нові горизонти у вивченні термодинаміки та субатомних процесів.

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