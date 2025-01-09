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Фізики наблизились до мандрівок в часі — могли подолати "парадокс дідуся"

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Мандрівки в часі поза законами фізики, які працюють в нормальних умовах, але можливо часове викривлення змінює правила гри Новина оновлена 09 січня 2025, 12:19
Мандрівки в часі поза законами фізики, які працюють в нормальних умовах, але можливо часове викривлення змінює правила гри. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

До реального створення "машини часу" ще треба почекати

Поки одні вчені рахують скільки важить все на Землі, інші шукають способи рухатися в часі. Подорожі в часі довго вважали неможливими через "парадокс дідуся". Це логічна проблема, якщо мандрівник у часі перешкоджає існуванню свого дідуся, то як він міг з'явитися? Є й інші парадокси, що ґрунтуються на припущення, що закони термодинаміки — принципи, які регулюють тепло й енергію, — діють у часових петлях так само як у звичайних умовах.

Нове дослідження, Лоренцо Гавассіно, фізика з Університету Вандербільта (США) наголошує — в часових петлях все може підпорядковуватися іншим фізичним законам. "Закон зростання ентропії — міри безладу в системі — є єдиним фізичним законом, який розділяє минуле та майбутнє", — зазначає Гавассіно.

Якщо припустити, що на замкнутій кривій часу поведінка термодинаміки змінюється, то в часових петлях квантові флуктуації можуть зменшувати ентропію, що впливає на спогади, старіння й навіть такі події, як "смерть". Це відкриття усуває логічні суперечності, адже природа автоматично забезпечує самоузгодженість подій.

Більшість фізиків і філософів у минулому стверджували, що якщо подорожі в часі існують, природа завжди знайде спосіб запобігти суперечливим ситуаціям — цей принцип назвали "принципом самоузгодженості". Гавассіно в роботі продемонстрував, що самоузгодженість історії природним чином випливає з квантових законів. Хоча практична можливість існування часових петель залишається під сумнівом, ці дослідження відкривають нові горизонти у вивченні термодинаміки та субатомних процесів.

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Теги:
#Фізика #Наука #Термодинаміка