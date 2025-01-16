Галактики-перли здивували вчених своєю красою і загадковою взаємодією

Галактики наче танцюють танок, обмінюючись зірками

Не тільки планети можуть вишикуватися у рівну смугу, а й навіть галактики. Астрономи виявили рідкісну групу з п'яти карликових галактик (позначених від D1 до D5), що розташовані на відстані 117 мільйонів світлових років від Землі. Унікальність цього угруповання вражає: галактики майже ідеально вирівняні, нагадуючи "нитку космічних перлин", а їхня взаємодія ставить під сумнів загальноприйняту модель космічної еволюції.

Як зазначає Space.com, ці маленькі, слабкі, але багаті газом галактики активно утворюють нові зірки — рідкісна риса для їхнього типу. Загальна маса п’ятірки становить близько 60,2 мільярда сонячних мас.

Так виглядають галактики в телескоп

Карликові галактики зазвичай існують ізольовано, і шанс знайти таку групу становить лише 0,004%. Три з них мають однаковий напрямок обертання, а взаємодія нагадує танок, коли вони відбирають одна в одної газ та зірки. Це відкриття, зроблене за допомогою цифрового огляду неба Слоуна (SDSS), кидає виклик стандартній моделі космології (LCDM), яка не може пояснити формування подібних структур у віддалених ізольованих областях Всесвіту.

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