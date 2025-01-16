Виплати для людей з інвалідністю: які нововведення готуються в Україні

Потенціал до активізації людей з інвалідністю на ринку праці є ще

В Україні з 1 липня 2025 року має набути чинності законопроєкт №12209 щодо формування комплексної соціальної підтримки для осіб з обмеженою працездатністю, який наразі допрацьовують у відомстві. Із загальної кількості осіб з інвалідністю в Україні до початку повномасштабного вторгнення лише 16% було працевлаштовано.

Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики України Дар’я Марчак в інтерв’ю "Укрінформу". За її словами, на сьогодні приблизно 1,5 млн осіб отримують пенсії з інвалідності.

"Є люди, які отримують державну соціальну допомогу як особи з інвалідністю, це якраз ті, хто не має стажу. Але вказано півтора мільйона осіб – це, власне, ті, хто мав страховий стаж для призначення пенсій. З них близько 0,5 млн осіб, тобто майже третина, паралельно ще працюють", — каже Марчак.

Із загальної кількості осіб з інвалідністю в Україні до початку повномасштабного вторгнення лише 16% було працевлаштовано. Тому потенціал до активізації людей з інвалідністю на ринку праці є.

Марчак розповіла, як довго людина з інвалідністю отримуватиме виплати.

"Після численних дискусій та із загальною згодою всіх експертів дійшли висновку, що період виплати лікарняного на час лікування та реабілітації може становити до 14 місяців", — зазначила вона.

Водночас що стосується виплат з безробіття для тих громадян, які мають функціональні обмеження, то максимальний термін таких виплат становитиме 12 місяців.

"Це з огляду на складності працевлаштування людей з обмеженнями в умовах, коли безбар’єрне середовище в Україні ще тільки створюється", — підсумувала вона.

Законопроєкт №12209 — у чому його суть

Метою законопроєкту № 12209 є створення правових передумов, згідно з якими особа, яка отримала травму або професійне захворювання, може повернути собі працездатність та фінансову незалежність, а у випадках, якщо це неможливо – надання таким особам достатньої та гідної підтримки.

Законопроєкт пропонує індивідуальний підхід до реабілітації, включаючи допоміжні засоби, соціальні послуги, безкоштовні ліки та перенавчання.

Під час обговорення цього законопроєкту народні депутати України – члени Комітету отримали запевнення Міністра соціальної політики України Оксани Жолнович щодо того, що всі права людей з інвалідністю, включаючи повний обсяг соціальних гарантій, будуть збережені.

Документ передбачає також суттєві зміни щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Насамперед прокурори втратять можливість одночасно отримувати пенсії з інвалідності та працювати в органах прокуратури. Нині вони єдині із держслужбовців, хто має таке право. Нові правила передбачають призначення пенсій з інвалідності для прокурорів на загальних підставах, як і для інших громадян України.

Цей законопроєкт зараз допрацьовують у відомстві, і він має набути чинності з 1 липня 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ оголосила голові департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) про підозру, адже він незаконно оформив собі II групу інвалідності.