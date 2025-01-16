Як непоганий смартфон. В Україні продають "золотих" морських свинок (фото)

Ця порода вважається однією з найстаріших серед морських свинок і часто використовується для виставок

В Україні люди продають багато речей, тварин, історичних будівель та навіть ігри "Тамагочі". З'явилась інформація, що тепер продають породистих морських свинок.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті купівлі-продажу. Ціна тваринки дуже висока.

В описі оголошення вказали, що морська свинка — це самець кремового кольору. Порода англійський селф. Ціна 500 євро (21 774 грн).

"Без породних недоліків. Розплідник є членом клубу UCC, пропагує правильне утримання тварин. Відправка по Україні", — йдеться у повідомленні.

Що цікаво, вартість такої тваринки можна порівняти з цінами на нові смартфони. Ще напевно можна купити хороший повербанк або чохли.

Що відомо про породу морських свинок

Англійський селф (English Self) — це порода морських свинок з однотонним забарвленням без будь-яких візерунків чи плям.

У них шерсть коротка, гладка і блискуча. Забарвлення може бути різним: чорне, біле, шоколадне, золотисте, кремове та інші кольори. Шерсть повинна бути рівномірно забарвлена по всьому тілу. Очі та вуха відповідають стандартним породним характеристикам.

Ця порода вважається однією з найстаріших серед морських свинок і часто використовується для виставок. Англійські селфи добре підходять як для початківців, так і для досвідчених власників, оскільки вони невибагливі у догляді та мають приємний характер.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям продають дуже дорогих курей із незвичним забарвленням. Ціна таких потягне половину мінімальної зарплатні.