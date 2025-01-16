На Солнце появились два активных пятна: увеличится ли сила магнитной бури к концу недели

В течение четверга, 16 января, земляне ощутят на себе 4-балльный геомагнитный шторм

Четырехбалльная магнитная буря, продолжающаяся на Земле уже третий день, не собирается снижать свою силу. А астросиноптики, в свою очередь, предупреждают об увеличении вероятности вспышек на Солнце.

Солнце молчало больше недели, однако это скоро изменится. Два новых солнечных пятна (3959 и 3962) имеют нестабильные магнитные поля дельта-класса, которые содержат энергию для солнечных вспышек класса X, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Не удивляйтесь, если один из них взорвется до конца недели", — подчеркнули в сообщении.

Магнитные бури на Земле в течение 16-19 января

Как говорится в прогнозе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 16 января, на Земле держится средняя магнитная буря в 4 балла. Уже 17 января ее мощность снизится.

Низкая солнечная активность прогнозируется до конца текущей недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, придут ли морозы в самые большие города Украины в ближайшее время.