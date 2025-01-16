Закінчення війни, Україна в ЄС та НАТО, Трамп та страхи Росії: головні заяви Зеленського польським ЗМІ

Український лідер відповів на низку важливих питань

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Варшави поспілкувався з польськими журналістами і відповів на низку цікавих питань. Зокрема, глава держави сказав, чи може закінчитися війна 2025 року.

"Телеграф" зібрав головну заяву українського лідера журналістам польських ЗМІ (Onet, Rzeczpospolita, TVN24, Krytyka Polityczna). Він, зокрема, висловився про Україну в НАТО і ЄС, ситуацію на фронті, далекобійні ракети, роль Європи в закінченні війни та багато іншого.

Закінчення війни

У відповідь на запитання польських журналістів, чи є шанси завершити війну 2025 року, Зеленський заявив: "Так, є".

"Трамп дуже хоче закінчити війну. Це його меседжі, вони й публічні й не публічні, якщо чесно. Він здатний лідер тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку та Китай. Боїться об'єднаної Європи. Трамп може змусити. Ми повинні домовитися з Трампом є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії, щоб завершити цю війну", — заявив президент України.

Якщо України не буде в ЄС та НАТО, то…

Зеленський зазначив, що якщо України не буде в ЄС та НАТО, то це означає відсутність гарантій безпеки, а значить, Київ залишиться "віч-на-віч" з Росією.

"І якщо союзники — а Польща це союзники — не хочуть бачити нас у союзі безпеки, то тоді пану Навроцькому варто вже починати йти тренуватися, бо може настати момент: йому доведеться взяти зброю в руки, йому особисто, щоб захищати разом з іншими свою країну. Бо якщо України немає ніде, це високі ризики, що Росія одразу після України буде на кордоні з Польщею", — заявив Зеленський.

Пояснення: Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.

Про Patriot

Глава держави зауважить, що йому складно зрозуміти той факт, що Україні не дають системи ППО, коли в нас помирають люди від ракетного обстрілу.

"Я не зрозумів до кінця і ніколи не зрозумію, коли у нас гинуть люди, а систем ППО у нас стільки, скільки є. І чому ми не могли бути посилені Америкою системами Patriot — говорю Америкою, тому що більшість з них там, — мені це складно зрозуміти. Можливо, я чогось не знаю. Але знаю одне – на жаль, гинули люди", — наголосив президент.

Ситуація на фронті

Зеленський пояснив, що ситуація на полі бою зараз є досить складною. Особливо це стосується східної частини територій України, де Росія зазнає значних втрат.

"Безумовно, щоб захопити нас їм і треба в рази більше людей, інакше вони нічого не зможуть зробити. І, безумовно, тут допомагають зброя та технології, завдяки нашим технологічним крокам уперед ми стримуємо їх на сході, там де дуже складно. Але там не вистачає допомоги і насамперед це питання не просто людей", — зазначив президент.

Військові КНДР на війні в Україні

Зеленський розповів, що сьогодні Україна бореться з укомплектованим угрупуванням росіян саме на сході.

"У росіян не так все добре, оскільки вони почали затягувати інші країни в цю війну. Ми бачимо 12 тисяч військових КНДР, які приїхали в Україну воювати проти нас, 4 тисячі — знищені. Вони зазнали великих втрат. На одному Курському напрямку Росія втратила 30 -35 тисяч. Безумовно, є у нас втрати. навчати людей та поповнювати. Це виклик, він зрозумілий", — каже глава держави.

Без української армії шансів у армії Європейського союзу на сьогодні немає

Зеленський зазначив, що Європа без української армії не впорається з російською, у якої більше зброї, і вона "нахабніша, ніж європейці".

"Без української армії шансів у армії Європейського союзу на сьогодні немає. Я вважаю, на жаль. Тому що Путін це чудово знає та комунікує всередині свого оточення. Тому Україна — це не стіна, щоб окупувати чи захистити Україну. Ні! Це питання окупації Європи. Він пройде дуже швидко і буде викручувати руки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в охороні Зеленського розповіли, як відбуваються поїздки президента на фронт.