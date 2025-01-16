Церковне свято 16 січня: що суворо заборонено робити сьогодні у Петрів день

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна одягати чорну річ і виносити сміття

Цієї середи православні віряни та греко-католики згадують учня Ісуса Христа — Петра. До переходу на новоюліанський календар святого шанували на 13 днів пізніше – 29 січня.

Повна назва свята – День поклоніння чесним веригам святого апостола Петра. За наказом Ірода Агрипи апостол Петро був ув’язнений за проповідь про Спасителя. Його скували двома залізними ланцюгами, але в ніч перед судом Ангел Господній зняв з нього важкі пута і вивів з ув’язнення. Ці ланцюги стали зберігати як символ віри у диво. Вважалося, що вони мають зцілюючу силу і допомагають від різних хвороб і недуг.

Ланцюги апостола Петра зберігалися в Єрусалимі до часу патріарха Ювеналія, який передав їх Євдокії, дружині імператора Феодосія Молодшого. У 437 та 439 роках Євдокія перевезла ланцюги з Єрусалиму до Константинополя. Одну з них вона відправила до Риму своїй дочці Євдоксії. Та збудувала храм на честь апостола Петра, де й розмістила святиню.

Традиції та прикмети 16 січня

Цей день у народному календарі відзначається як Петро Полукорм. Цей святий шанувався як захисник худоби. 16 січня було заведено перевіряти, чи достатньо залишилося корму, щоб тварини могли благополучно дочекатися весни.

До речі, якщо до Дня Петра у льоху вже нічого не залишалося, туди переносили частину заготівок з іншого місця. Якщо запасів було ще багато, це обіцяло господарям урожайний рік.

Фото: freepik

Мете хуртовина — літо буде дощовим.

Морозний день – літо буде спекотним та посушливим.

Північний вітер — чекай на похолодання і морози.

Птахи літають дуже низько — скоро будуть опади.

Що не можна робити 16 січня

Ображати свійських тварин та худобу — сьогодні це великий гріх.

Виносити сміття з дому — можна разом з ним винести й власне щастя.

Викидати їжу — до голодного року або трапиться інша напасть.

Одягати чорне — цілий рік можна провести в самотності.

Свята та інші події 16 січня

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У кого іменини 16 січня

Сьогодні іменини святкують: Петро, Максим, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.

Нагадаємо, що цього року в Україні зустрічають багато цікавих та важливих подій. "Телеграф" публікував календар свят та вихідних на 2025 рік.