Над Києвом збили рідкісний російський дрон-репліку: уламки впали на авто (відео)

Такі дрони є якіснішим аналогом "Гербери"

У центрі Києва знову пролунали вибухи внаслідок чергової повітряної атаки. За попередньою інформацією, Росія атакувала столицю України безпілотником типу "Пародія" — спеціальним дроном-імітатором, призначеним для відволікання систем ППО.

За повідомленням міського голови Віталія Кличка, уламки збитого безпілотника впали у Солом'янському районі, пошкодивши легковий автомобіль. Зокрема, було зруйновано двигун та частково пошкоджено салон транспортного засобу. На щастя, пожежі не виникло, а постраждалих немає.

"Пародія" є значно досконалішою версією іншого російського дрона-імітатора "Гербера". На відміну від пінопластової "Гербери", "Пародія" виготовлена з фанери та має вищу якість виробництва. Головною особливістю цього безпілотника є лінза Люнеберга — спеціальна куля, частково вкрита фольгою, яка відбиває радіолокаційні сигнали. Завдяки цьому невеликий дрон на екранах радарів виглядає як значно більший "Шахед".

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, під час масованих атак до 50% запущених російських дронів можуть бути такими імітаторами. Електроніка обох типів дронів-імітаторів складається з доступних цивільних компонентів. Для прикладу, вартість електронного обладнання "Гербери" не перевищує 200 доларів США.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що по Харкову вдарив рідкісний російський дрон. Він має нестійку навігацію і зібраний, грубо кажучи, "на коліні".