В рационе предков людей нашли неожиданные "вкусняшки": их очень не любят фанаты "палеодиеты"

Дату первой обработки зерна придется сместить в прошлое минимум на полмиллиона лет

В последнее время все более популярной становится тема "палеодиеты", которая основывается на том, что наши далекие предки якобы избегали сложной обработки пищи, а вместо того предпочитали простые блюда из мяса, орехов, фруктов и сырых овощей. Однако новые исследования показывают, что уже 780 тысяч лет назад наши отдаленные предки имели весьма разнообразный рацион.

Об этом говорится в статье, которая была обнародована в журнале PNAS. Отмечается, что еще до появления современного человека предыдущие виды умели обрабатывать широкий набор растений, чтобы получить из них нужные калории.

Хотя там не говорится, кем именно были эти гоминины, но скорее всего речь идет о человеке прямоходящем (Homo erectus). Впрочем, возможно, что это были и какие-то более древние виды.

Работы проводились на стоянке Гешер Бенот Яаков, что на берегу реки Иордан. Там ученые выявили различные крахмальные гранулы и другие остатки растений, вроде дубовых желудей, зерна пшеницы и ячменя, бобовые и некоторые водные растения вроде лилий и водяных орехов.

Гешер Бенот Яаков

Микроскопические остатки упомянутых выше растений были обнаружены на камнях, которые использовались как некое подобие молота и наковальни. То есть, у наших далеких предков уже было хорошее понимание того, как обрабатывать жесткие растения и делать из них "вкусняшки".

"Мы теперь понимаем, что ранние гоминины собирали широкий ассортимент растений круглый год и перерабатывали их с использованием инструментов из базальта", — говорят исследователи.

Согласно старым убеждениям, которые стали основой для концепции "палеодиеты", растения были слишком жесткими, невкусными или даже ядовитыми, чтобы предки людей вообще хотели с ними возиться. Однако в последнее время появляться все больше работ, которые говорят, что это очень далеко от истины.

Впрочем, остатки животных, вроде костей, имеют свойство лучше сохраняться в течении множества тысячелетий. По всей видимости, это и натолкнуло наших современников на мысль о том, что древние люди и их родичи предпочитали мясо и плоды, которые намного проще в обработке.

Стоит отметить, что в исследовании от 2022 года говорится, что на этой же стоянке те же 780 тысяч лет назад предки людей поняли как термически обрабатывать рыбу. Анализ найденных зубов показал, что ее скорее всего поджаривали на "низком огне", при температурах в 300-500 градусов.

При этом ранее считалось, что обработка растительной пищи людьми началась где-то 200-300 тысяч лет назад с развитием более сложных каменных орудий, а вот термическую обработку пищи связывали с поздним палеолитом, то есть 100 тысячами лет назад. Теперь же мы видим, что эти рамки придется отодвинуть минимум на полмиллиона лет в прошлое.

Как сообщалось ранее, на территории Венгрии обнаружено захоронение, в котором нашли останки женщины с оружием. Археологи предполагают, что она могла заниматься военным делом.