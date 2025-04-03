Туди неодноразово приїжджав Путін: який вигляд має вілла Медведчука в окупованому Криму

Політик володів розкішною резиденцією на Кримському півострові

Одіозний проросійський нардеп Віктор Медведчук після початку повномасштабного вторгнення перебував в особняку у Києві. Там він переховувався від арешту СБУ, однак згодом його знайшли. Політика обміняли Росії на українських військових. Окрім цього, екснардеп мав розкішну віллу в окупованому росіянами Криму.

Медведчук володів дачею між містечками Сімеїзом та Алупкою, що в окупованому Криму. Раніше на цьому місці був розташований протитуберкульозний санаторій. Згодом його взяв в оренду футбольний клуб "Динамо Київ", а після цього — інвестиційна компанія "Спорт-тур". Кінцевим власником останньої є сам Медведчук, з'ясувала головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.

"Протисухотний санаторій імені Баранова дістався в оренду футбольному клубу "Динамо Київ", який планував там розмістити свою оздоровчу базу. Ця ж земля й нерухомість, яка була на ній розташована, перейшли в оренду інвестиційній компанії "Спорт-тур". Ланцюжок власників "Спорт-туру" був невеликий: дві київські компанії, одна лондонська, три кіпрські. І в кінці того ланцюжка на той момент ми побачили пана Медведчука", – зазначила Самар.

Вілла Медведчка в Сімеїзі, фото "Вікімапія"

Розслідувачка зазначила, що до окупації Росією Криму фірма, пов’язана з Медведчуком, звела пірси та зареєструвала їх як власність. Пізніше компанія купила пляж на цій ділянці.

"Попри те, що чинне законодавство забороняє продаж пляжів, Сімеїзька селищна рада продала "Спорт-туру" прибережну ділянку площею 1,2 га. Двома роками раніше "Спорт-тур" оформив право власності на п’ять побудованих хвилерізів. Але річ у тім, що на все, що будувалося в морі, був потрібен дозвіл Кабінету міністрів України, а цього не було", – розповіла Валентина.

Вілла Медведчука розташована на березі моря, фото "Вікімапія"

Вілла проросійського екснардепа передбачає двоповерховий будинок у палацовому стилі. Він оточений високими колонами, а також має панорамні вікна. На даху будинку можна побачити терасу з деревами та кущами. З одного боку звідти простягається вид на гори, з іншого — на море. Від особняка є вихід на пляж, оточений парканами у вигляді кримських скель. Туристи та місцеві туди не мають доступу.

На даху будинку є тераса, фото "Вікімапія"

З вілли Медведчука є вихід до моря, фото "Вікімапія"

Всередині будинок також нагадує палац: скрізь стоять колони. Стелі обкладені дорогими плитами, оточені підсвітками. Також є величезний басейн з зоною для відпочинку.

Розкішна стеля в будинку Медведчука, фото "Вікімапія"

Басейн в особняку Медведчука, фото "Вікімапія"

У 2012 році маєток Медведчука відвідував кремлівський диктатор Володимир Путін. Тоді його зустрічав нардеп з дружиною Оксаною Марченко та донькою Дашею. Під час зустрічі Путін запитав у Медведчука про дизайнера будинку, на що відповів, що ним займалась Оксана. Тоді диктатору увімкнули кольоровий фонтан, що супроводжувалось радянською "Вечірньою піснею". Її вважали неофіційним гімном Санкт-Петербурга.

У декларації Медведчука за 2021 рік був зазначений будинок і 2 житлові ділянки в селі Оползневе біля Ялти. Але віллу у Сімеїзі він не зареєстрував.

Медведчук не задекларував свою віллу в Сімеїзі, скриншот з сайту

Наразі невідомо, що відбувається з віллою Медведчука в окупованому Криму. Востаннє екснардепа з Марченко бачили на півострові у 2022 році, коли вони відпочивали на набережній Ялти.

Медведчук з Марченко в Ялті, скриншот "Труха"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має будинок, де жила проросійська нардепка Ганна Герман під Києвом. На території є власний ставок і басейн.