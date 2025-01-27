Близнюкам — ідеальний день, Левам — нездійснені надії: гороскоп Таро на 28 січня 2025 року

Прислухайтеся до своїх почуттів та бережіть внутрішній баланс

У вівторок, 28 січня, представникам деяких знаків Зодіаку доведеться боротися за свою правоту, переживати емоційні коливання або повернення старих проблем, а для когось день відкриє двері до кохання, підтримки та фінансового щастя. Це день, коли інтуїція та усвідомлений підхід до того, що відбувається допоможуть упоратися з будь-якими випробуваннями.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 28 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернута Трійка кубків

Цього дня успіх може бути не на Вашому боці, якась задумана справа може завершитися не так, як Ви того хотіли б. Вас можуть обговорювати за спиною або виявити якусь іншу підлість щодо Вас. Поки краще будьте помірними та уникайте надмірностей у будь-чому.

Телець — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що попереду у вас нові битви, — можливо, повернення старих проблем або справ, з якими Ви розпрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію.

Близнюки — Король пентаклів

На вас чекає впевненість та успіх у матеріальній сфері. Ця карта символізує зрілість, надійність, практичність та здатність грамотно керувати ресурсами. Цей день може стати вдалим для фінансових справ, роботи, інвестицій та будь-якого починання, пов’язаного з матеріальними благами.

Рак — перевернута четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді карта попереджає, що у вівторок Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Лев — перевернутий Туз кубків

Зустрічі долі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що в неділю на Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Діва — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього дня ще не визначені для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Ваги — Королева кубків

Це чуттєва, вразлива й емоційна королева, що цінує спокій, домашній затишок та своїх близьких. Іноді вона може надто близько до серця сприймати навколишній світ і страждати від цього. Тому порада Вам від карти – присвятіть цей день близьким, бережіть свої нерви та позаймайтеся творчістю.

Скорпіон — П’ятірка жезлів

Ще одна назва цієї карти — Владика боротьби, і вона попереджає, що Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Стрілець — Двійка кубків

Ще ця карта називається "Владика кохання", і вона означає, що у цей день Ви можете зблизитися з кимось, перевести відносини на новий рівень. Проведіть початок тижня з близькими людьми, прислухайтеся до їхніх порад, і все буде сприятливим для Вас.

Козоріг — перевернута П’ятірка кубків

У перевернутому вигляді ця карта несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

Водолій — перевернутий Світ

У цьому положенні карта каже, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки що не настане. У цей день ви можете відчувати метушню, коли все падає з рук. Цього дня не ігноруйте пов’язані зі здоров’ям питання.

Риби — перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, але в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.