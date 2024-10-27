На українського полярника "накинулася" зграя пінгвінів: цікавий випадок потрапив на відео

Ці птахи іноді підходять до людей

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) України показав чергове відео з Антарктиди. Цього разу його героями стали пінгвіни.

Як зазначили, в НАНЦ, в Антарктиці людям не можна наближатися до тварин. Проте навпаки це правило не працює.

"Особливо це стосується найчисленніших сусідів наших полярників – субантарктичних пінгвінів Здебільшого вони не бояться людей і часом самі виявляють до них цікавість. Тож якщо присісти на камінчику десь поруч з океаном і поринути в думки, то можна незчутися, як поруч з'явиться чимало пінгвінів", — йдеться у повідомленні.

У НАНЦ розповіли, що саме так вийшло в озонометриста 29-ї Української арктичної експедиції Сергія Якущенка на мисі Пінгвін-Пойнт острова Галіндез, на якому розташована українська антарктична наукова станція "Академік Вернадський". Зграя чорно-білих птахів рушила в його бік і зацікавлено роздивлялася.

Зазначається, що інколи ж пінгвіни навіть намагаються спробувати на дзьоб елементи одягу чи екіпірування полярника. Наприклад, посмикати за шнурки на черевиках.

Деякі пінгвіни гніздують досить близько до станції, подекуди навіть використовують для цього її споруди. Тож за ними українські полярники можуть спостерігати прямо з вікон "Вернадського". У середині жовтня наші біологи вже нарахували на Галіндезі понад 3,5 тис. пінгвінів.

Острів Галіндез на мапі

Острів Галіндез на мапі

Нагадаємо, у вересні українські полярники на станції "Академік Вернадський" знову побачили південне полярне сяйво. Це вже другий випадок за рік, коли нашим дослідникам пощастило спостерігати це рідкісне явище.