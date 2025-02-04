Унікальні птахи Карпат борються за виживання: вони жили ще за часів мамонтів

Чому важливо захищати глухаря і які кроки можуть допомогти зберегти його популяцію

Глушець, або глухар (Tetrao urogallus), є не лише одним із найбільших птахів Українських Карпат, але й символом їхньої природної краси. Цей вид птаха вражає своїм зовнішнім виглядом і поведінкою, проте, попри статус охоронюваного виду, стикається з безліччю загроз, які ставлять під загрозу існування виду.

Глухарі є осілими птахами, які зазвичай не залишають свою територію, що не перевищує 3-4 кілометри. Вони нп=адають перевагу хвойним лісам, де хвоя слугує основним джерелом їжі взимку, а влітку харчуються ягодами, такими як чорниця. Цікаво, що глухарі можуть запам'ятовувати місця зростання ягідників і повертатися до них у сезон збору.

Ритуали токування

Однією з найвідоміших особливостей глухарів є їхні шлюбні ритуали, які відбуваються навесні. Самці збираються на токовища, де демонструють свої величезні хвости та виконують дивовижні танці. Вони видають характерні звуки, які можна почути на відстані. Цей період триває з лютого до травня і є важливим для залучення самок.

Розмноження та виховання пташенят

Глухарки відкладають 7-9 яєць у гніздо, яке зазвичай розташоване на землі біля країв токовищ. Насиджування триває від 23 до 30 днів. Пташенята ростуть дуже швидко: вже через кілька днів після народження вони можуть злітати на висоту до одного метра. Самки активно піклуються про своїх пташенят, захищаючи їх від хижаків і небезпечних погодних умов.

Загрози та охорона

Попри свій статус охоронюваного виду, глухарі стикаються з багатьма загрозами. Браконьєрство та вирубка лісів залишають серйозний слід у популяції цього птаха. Крім того, зміни в середовищі існування через розвиток туризму також негативно впливають на їхнє розмноження. Для збереження глухарів важливо вжити заходів щодо охорони їхнього середовища існування та контролювати полювання.

Цікаві факти

Глухарі можуть мати до 2000 камінчиків у шлунку, які допомагають їм перетравлювати жорстку їжу взимку.

Самці важать 4-5 кг і мають яскраве забарвлення, тоді як самки менші (2-2.5 кг) і мають скромніше забарвлення для маскування.

Влітку глухарі рідко літають; замість цього вони переважно пересуваються пішки.

Глушець — це не лише важлива частина екосистеми Карпат, але й справжня природна перлина України, яка потребує нашої уваги та охорони. Для збереження глухаря необхідно вжити заходів щодо охорони його середовища існування та активізувати боротьбу з браконьєрством.

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