На Землю звалиться радянський супутник розміром з автомобіль: коли це станеться і чим загрожує

Фахівці також назвали координати, де швидше за все впаде зонд

Наступного тижня на Землю має повернутися радянський супутник, який вийшов з ладу, що викликало побоювання в експертів з космосу. Невідомо, якими можуть бути наслідки.

Про це пише New York Post. Фахівці спрогнозували швидкість, з якою апарат може пронизати атмосферу.

Запущений у березні 1972 року СРСР зонд "Космос-482" був відправлений для збору даних з негостинної поверхні Венери. Однак через несправність одного з ракетних прискорювачів міжгалактична розвідувальна машина вийшла з-під контролю та залишилася на орбіті Землі.

Мертвий космічний корабель розміром приблизно з автомобіль може врізатися в атмосферу з 7 по 13 травня з похибкою в кілька днів.

На якій швидкості супутник протаранить атмосферу

Британо-американський астроном Джонатан Макдавелл стверджує, що апарат "цілком може пережити вхід в атмосферу та впасти на землю". У такому разі він матиме звичайний шанс врізатися в когось — один на кілька тисяч. Макдауелл порівняв повернення супутника з "машиною, що падає з повітря зі швидкістю від 100 до 200 миль на годину (від 160 до 320 км/год — ред.)".

Марко Лангбрук, голландський космічний експерт, який виявив майбутнє повернення посадкового модуля, припускає, що супутник, можливо, зможе проникнути крізь силове поле Землі та "вдаритися об неї непошкодженим". Адже розробники закладали у нього здатність пережити проходження через вогняну атмосферу Венери.

Він оцінив кінцеву швидкість уламків у 145 миль (230 км) на годину та більше при зіткненні із землею чи океаном. І хоча Лангбрук зазначив, що зонд був оснащений парашутом, він сумнівається, що купол спрацює.

"Венера 4" — прототип супутника "Космос 482"

"Венера 4" — прототип супутника "Космос 482"

Наскільки це небезпечно для людей

"Якщо він переживе повернення в атмосферу, то приземлиться жорстко. При масі трохи менше ніж 500 кг і розмірі 1 метр ризики аналогічні до ризиків при зіткненні з метеоритом", — дійшов висновку Лангбрук.

За його прогнозами, нам поки що не потрібно готуватися до серйозних наслідків, оскільки ризики не надто високі, але й не дорівнюють нулю.

Макдауелл підтримав це запевнення в тому, що ми, швидше за все, не зазнаємо удару "щільного, але інертного" космічного сміття, оскільки більшість світу не заселена людьми.

"Якщо ви приземлите щось у випадковій частині Землі, ймовірність того, що це потрапить у людину, становить приблизно один до 10 000. Імовірність того, що це потрапить у вас, становить один до 10 мільярдів — ще менше", — сказав експерт.

Що стосується потенційного місця приземлення несправного обладнання, Лангбрук припустив, що воно може вдарити "десь між 52-м градусом північної та 52-м градусом південної широти", в районі, який охоплює "велику частину південної та середньої широти Європи та Азії, а також Америку та всю Африку та Австралію".

"Звичайно, найбільша ймовірність, що він приземлиться в одному з океанів", — сказав він.

За словами Макдауелла, якщо супутник, що збився зі шляху, завдасть шкоди або, що ще гірше, нашкодить будь-кому, відповідальність за це нестиме російський уряд.

Нагадаємо, 14 квітня американська компанія Blue Origin здійснила запуск корабля New Shepard. Політ був організований виключно з туристичною метою, а екіпаж вперше складався виключно з жінок.